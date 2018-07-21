WNBA'de Seattle galip geldi
WNBA lideri Seattle Storm, Connecticut Sun'ı 78-65 yendi.
Eski Galatasaraylı Jewell Loyd 31 sayıyla bu sezonki en yüksek skoruna ulaştı ve Seattle'ın 11 üçlük isabetinden 4'ünü atan Loyd saha içinden 11/15 isabetle oynadı.
Sue Bird 17 sayı, 5 asist, Breanna Stewart 10 sayı, 6 ribaund, 3 asistle galibiyette rol aldı.
Connecticut Sun'da ise Chiney Ogwumike 21 sayıyla çift hanelere ulaşan tek isim olırken, 12 de ribaund topladı. (Basketfaul)
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