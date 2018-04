Wings For Life'ta umuda koşacağım

28 yaşındaki Tuğçe, 6 Mayıs’ta memleketi İzmir’de omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Ford Otosan‘ın ana sponsorluğunda düzenlenen Wings For Life World Run’da yarışacak. Akgün “Bu yarış belki de bir gün tüm dünyanın desteğiyle bizim tekrardan ayak seslerimizi duymamıza vesile olur” açıklamasını yaptı. Dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda, bu yıl beşinci kez düzenlenecek Wings for Life World Run’a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.



Tuğçe Akgün, 2011 yılında İzmir’de bir trafik kazası geçirdi. Alsancak-Göztepe arasında kendi kullandığı araç, ‘aşırı hız’ sebebiyle virajı alamadı ve dört takla atıp denize uçtu. 27 litre su yutan Akgün, uyandığında kazanın üzerinden tam 11 gün geçmişti. Omuriliği kırılan ve bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Akgün, hayata küsmeyerek hayalinin peşinden koştu.







Önce annesiyle beraber çok sevdiği Bodrum’a taşındı ve burada belediyede çalışmaya başladı. Engelleri birer birer aşıp yılbaşında gittiği Paris gezisinden sonra sosyal medyada tanıştığı engelli bir arkadaşının davetiyle soluğu İstanbul’da, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nde aldı. Her kararını destekleyen annesi onu burada da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1 yıl önce spora başlayan Tuğçe Akgün, yoğun antrenman ve kamplardan sonra 3 ay içinde milli sporcu unvanını aldı. 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu, Temmuz 2017’de Londra’daki Dünya Şampiyonası’nda bayrak yarışında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.



‘En büyük şansım nadiren kendimi engelli hissetmem olmuştur her zaman. Arkadaşlarım hep ayaklarım oldu benim’ açıklamasını yapan paralimpik sporcu, gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan Wings For Life World Run’da yarışacak.



6 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında koşacak on binlerce insanla aynı anda yarışacak Tuğçe Akgün “Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyanın aynı anda koştuğu bu global koşu bu sene de içimde büyük bir umut. Ben umuduma doğru koşacağım. Benim gibi kendi umuduna koşan arkadaşlarım ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insan bu çatının altında toplanıyoruz. Wings For Life, başka ülkelerdeki, birbirinden habersiz bambaşka hikayeleri olan insanların tek bir amaç için tek vücut olup umuda doğru gerçekleştirdiği bir harekettir. Ben de bu hareketin bir parçası olduğum için hem mutlu hem gururluyum. Bu harekete can veren herkese milyonlarca kez teşekkür ederim. Wings For Life belki de bir gün tüm dünyanın desteğiyle bizim tekrardan ayak seslerimizi duymamıza vesile olur” ifadesini kullandı.