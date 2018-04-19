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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.04.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Wings For Life'ta umuda koşacağım

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Wings For Life'ta umuda koşacağım

Tuğçe Akgün, 7 yıl önce İzmir’de aşırı hız sebebiyle geçirdiği trafik kazasında omurilik felci oldu.Bir anda hayatı değişen milli sporcu, buna karşın yaşama küsmedi ve hayallerinin peşinden koşmaya devam etti. Önce hep yaşamak istediği Bodrum’a taşındı, sonra da İstanbul’a giderek milli sporcu oldu.

28 yaşındaki Tuğçe, 6 Mayıs’ta memleketi İzmir’de omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Ford Otosan‘ın ana sponsorluğunda düzenlenen Wings For Life World Run’da yarışacak. Akgün “Bu yarış belki de bir gün tüm dünyanın desteğiyle bizim tekrardan ayak seslerimizi duymamıza vesile olur” açıklamasını yaptı. Dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda, bu yıl beşinci kez düzenlenecek Wings for Life World Run’a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.

Tuğçe Akgün, 2011 yılında İzmir’de bir trafik kazası geçirdi. Alsancak-Göztepe arasında kendi kullandığı araç, ‘aşırı hız’ sebebiyle virajı alamadı ve dört takla atıp denize uçtu. 27 litre su yutan Akgün, uyandığında kazanın üzerinden tam 11 gün geçmişti. Omuriliği kırılan ve bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Akgün, hayata küsmeyerek hayalinin peşinden koştu.

Wings For Lifeta umuda koşacağım



Önce annesiyle beraber çok sevdiği Bodrum’a taşındı ve burada belediyede çalışmaya başladı. Engelleri birer birer aşıp yılbaşında gittiği Paris gezisinden sonra sosyal medyada tanıştığı engelli bir arkadaşının davetiyle soluğu İstanbul’da, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nde aldı. Her kararını destekleyen annesi onu burada da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 1 yıl önce spora başlayan Tuğçe Akgün, yoğun antrenman ve kamplardan sonra 3 ay içinde milli sporcu unvanını aldı. 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu, Temmuz 2017’de Londra’daki Dünya Şampiyonası’nda bayrak yarışında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

‘En büyük şansım nadiren kendimi engelli hissetmem olmuştur her zaman. Arkadaşlarım hep ayaklarım oldu benim’ açıklamasını yapan paralimpik sporcu, gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan Wings For Life World Run’da yarışacak.

6 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında koşacak on binlerce insanla aynı anda yarışacak Tuğçe Akgün “Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyanın aynı anda koştuğu bu global koşu bu sene de içimde büyük bir umut. Ben umuduma doğru koşacağım. Benim gibi kendi umuduna koşan arkadaşlarım ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insan bu çatının altında toplanıyoruz. Wings For Life, başka ülkelerdeki, birbirinden habersiz bambaşka hikayeleri olan insanların tek bir amaç için tek vücut olup umuda doğru gerçekleştirdiği bir harekettir. Ben de bu hareketin bir parçası olduğum için hem mutlu hem gururluyum. Bu harekete can veren herkese milyonlarca kez teşekkür ederim. Wings For Life belki de bir gün tüm dünyanın desteğiyle bizim tekrardan ayak seslerimizi duymamıza vesile olur” ifadesini kullandı.

 

 

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