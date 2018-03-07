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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Ağrılı kadınlar ön yargılara meydan okuyor

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07.03.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Wings For Life World Run’a geri sayım

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Omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede bu yıl beşinci kez düzenlenecek Wings For Life World Run’a iki ay kaldı.

Son 2 senede olduğu gibi bir kez daha İzmir’de yapılacak etkinliğe 10 bine yakın kişinin katılımı bekleniyor. Farklı formatıyla ilgi çeken organizasyona kayıtlar devam ediyor.

Omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak yaratan “Wings for Life” Vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve araştırmalara fon sağlamak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede aynı anda gerçekleşen bir koşu düzenliyor. “Koşamayanlar için Koşuyoruz” sloganıyla bu yıl beşinci kez 6 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağı İzmir’de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Wings for Life World Run’da bu yıl 10 bine yakın kişinin koşması bekleniyor. www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden kayıt olunan etkinlik geçen yıl rekor katılımla toplamda 155.288 kayıtlı koşucuya ulaşmıştı. Dünya birincisi ise Dubai’deki koşuya tekerlekli sandalye ile katılan Aron Anderson olmuştu. Anderson, tam 92 km boyunca yakalama aracından kaçmayı başarmıştı.

TOPLAMDA 20.6 MİLYON EURO TOPLANDI

Wings for Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, omurilik sakatlıklarına çözüm bulunmasına da katkı sağlıyor. Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin %100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Geride kalan 4 senede 58 farklı lokasyonda 350 binin üzerinde kişi yarışa katılarak 20.6 milyon Euro para topladı. Ve bu miktar dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi icin yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

HER YIL 250 BİN KİŞİ DAHA OMURİLİK FELCİNE YAKALANIYOR

Omurilik felci çok basit kazalar sonrası herkesin başına gelebilecek bir sakatlık. Tüm dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli olan 3 milyon kişi var ve her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor. Bu kadar çok hayatı etkileyen bir sorun olan omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalar çok kısıtlı ve desteklenmesi gerekiyor.

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