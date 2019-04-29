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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.04.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Wings for Life World Run'a bir hafta kaldı

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Wings for Life World Run'a bir hafta kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'a bir hafta kaldı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford'un desteğiyle gerçekleşecek yarış, 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak

"Koşamayanlar İçin Koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'a İzmir, dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Wings for Life Vakfı'nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen yıl desteksiz ilk adımlarını atmayı başaran David Mzee adındaki omurilik felci hastası, bu yıl İsviçre'deki koşuya katılacak. Mzee, daha fazla omurilik felçlisinin desteksiz adımlarını atması için 5 Mayıs'taki koşunun başlangıç noktasında yerini alacak.

 - 5 yılda 23,6 milyon avro toplandı

 Wings for Life World Run'a katılan kişiler, sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı'na da destek oluyor.

Etkinliğe katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23,6 milyon avro topladı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

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