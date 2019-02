Wings For Life World Run 6 kıtada aynı anda koşulacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, ‘Koşamayanlar için Koş’ sloganıyla 5 Mayıs’ta 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağına İzmir, dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antartika hariç 6 kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir ayağında yine binlerce insan omurilik felçlilerine umut olmak için koşacak. Ford’un desteği ile düzenlenen etkinliğe kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor. Dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life World Run'a katılım ücretlerinin tamamı hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor.

Dokuz bin kişinin katılması beklenen koşuda yine bitiş çizgisi olmayacak. Her zaman olduğu gibi koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 km hızla yola çıkacak Ford Kuga Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte bir artan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği 1 kadın ve 1 erkek katılımcı o parkurun yani o ülkenin birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda Yakalama Aracı’nın önünde en uzun süre yarışı sürdüren 1 kadın ve 1 erkek yarışmacı olacak.

Fonlanan araştırmalarla David M’zee ilk adımlarını attı

Wings for Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik sakatlıklarına çözüm bulunması için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings For Life World Run'a katılım ücretlerinin %100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcine kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Halen 15 ülkede devam eden 191 araştırma fonlanırken, vakfın desteklediği araştırmacılar Profesör Gregoire Courtine ve Jocelyne Bloch, omurilik içerisinde hasarlı bölgeyi elektrik sinyalleri kullanarak yeniden işlev kazandıran bir tedavi geliştirdi. Tedavi sayesinde David M’zee isimli omurilik felci hastası, ilk adımlarını atmayı başardı.

Wings For Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik kazası ya da düşme sonucu omuriliği zedelenmesiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor. Tek hedefi omurilik araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kâr amacı gütmeyen bir omurilik araştırmaları vakfı olarak 2004'ten beri dünya çapında araştırma projelerine ve klinik testlere fon sağlıyor. Wings for Life World Run giriş ücretlerinin ve toplanan bağışların tamamı Wings For Life'ın nihai hedefine ulaşılmasına yardımcı oluyor.