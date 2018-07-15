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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
15.07.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Wimbledon'ın yeni kraliçesi Kerber

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Wimbledon'ın yeni kraliçesi Kerber

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda tek kadınlarda ilk şampiyonluğuna ulaşan Alman Angelique Kerber, kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. 

Wimbledon'da iki yıl önce ABD'li Serena Williams ile finalde karşılaşan ancak rakibine 2-0 yenilen 30 yaşındaki Kerber, turnuvadaki ikinci finalinde bir kez daha karşılaştığı ABD'li rakibini zorlanmadan mağlup ederek üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti. 

Doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle 4. turda çekilen 36 yaşındaki eski dünya 1 numarası Serena Williams, Wimbledon'da 8, toplamda ise 24'üncü grand slam zaferi için çıktığı maçta 4 kez servisinin kırılmasına engel olamadı. 

Kerber, dünya klasmanının 181. basamağında olmasına rağmen organizasyon komitesinin kararıyla 25 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Williams'ı 65 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. 

GÖZÜNÜ FRANSA AÇIK'A DİKTİ

Kariyerinde Avustralya Açık ve ABD Açık'ın ardından Wimbledon'da da mutlu sona ulaşan Angelique Kerber'in şampiyonluğa ulaşamadığı tek grand slam Fransa Açık kaldı. 

İlk grand slam zaferine 2016 yılında Avustralya Açık'ta Serena Williams'ı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ulaşan Kerber, aynı yıl ABD Açık finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle geçti ve ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 

Alman tenisçi, toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık'ta ise 2012 ve 2018 yıllarında çeyrek final oynadı. 

22 YIL SONRA İLK ALMAN

Angelique Kerber, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 22 yıl sonra tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan ilk Alman sporcu oldu. 

Turnuvada tek kadınlarda en son 1996 yılında Alman Steffi Graf şampiyonluğa ulaşmıştı.

Finalde İspanyol Arantxa Sanchez Vicario'yu 6-3 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden Graf, 7. Wimbledon şampiyonluğuna uzanmıştı. 

WILLIAMS REKOR KIRAMADI
Kariyerindeki 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi Serena Williams, şampiyon olması halinde Avustralyalı Margaret Court'un rekoruna ortak olacaktı. 

Margaret Court, 24 şampiyonlukla "tüm zamanların en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını tek başına elinde tutuyor. 

MAÇLAR ÇOK UZAMADI

Wimbledon'da tek kadınlar kategorisi 127 maçla tamamlanırken, bu mücadelelerin 81'inde iki set, 46'sında ise üç set sonunda kazanan belli oldu. 

Tenisçilerin 5 bin 643 doğrudan sayı getiren vuruş (winner) yaptığı turnuva boyunca, 5 bin 795 basit hatayla oynandı.

Kadın tenisçiler, turnuvada 810 kez "ace" attı. 

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