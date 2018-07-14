Wimbledon'da Neymar taklidi!
Brezilya, Belçika'ya çeyrek finalde elenip Rusya'ya beklenenden de erken veda etti ama Neymar hala gündemde, Wimbledon'da bile...
Neymar'ın saha içindeki yetenekli hareketlerinin yanında, kendini yere atması da Rusya'da gündem olmuştu.
Görünen o ki, taraftarların dışında, sporcular da "Neymar taklidi" yapmaya devam edecek.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, efsanelerin maçında Jonas Björkman, üzerine gelen top sonrası önce bekledi, sonra bir anda yerde yuvarlanmaya başladı. Akıllara gelen isim ise elbette Neymar oldu.
Björkman'a ilk müdahaleyi ise Mansour Bahraini yaptı. Bahraini'nin suni teneffüs girişimi seyircileri gülmekten kırdı geçirdi.
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