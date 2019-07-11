Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriWimbledon'da finalin adı Williams-Halep
GeriTenis Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tenis
AA
11.07.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek Barbora Strycova'yı 2-0 yenerek finale kaldı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Barbora Strycova karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 59 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan 37 yaşındaki Williams, adını tek kadınlar finaline yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.
Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

Wimbledonda finalin adı Williams-Halep

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep
Vedat Muriqi: "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"
Gençlerbirliği bıraktı, Giresunspor kaptı! | Transfer haberleri...
Bu kez çalım Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye! Muriç...