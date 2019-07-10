Wimbledon'da Djokovic yarı finale yükseldi
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Belçikalı David Goffin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sezonun 3. Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'ın 9. gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 23'üncü sırada yer alan David Goffin'i yenerek yarı finale yükseldi.
1 saat 57 dakika süren karşılaşma rakibini 6-4, 6-0 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi yarı finalde Guido Pella ve Roberto Bautista Agut ikilisinin galibi ile eşleşecek.
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