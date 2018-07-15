Wimbledon finali ne zaman saat kaçta? Djokovic Anderson karşısında
Wimbledon erkekler finali için nefesler tutuldu. Birçok rakibini eledikten sonra final aşamasına gelmeyi başaran Güney Afrikalı Anderson ile Sırp Djokovic, en büyük olmanın mücadelesini verecek. Wimbledon 2018 tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak. Peki, Wimbledon 2018 finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Wimbledon 2018 finali, kortların en büyük ismini belirleyecek. Tüm dünyanın yakından tanıdığı raket Djokovic'in, Güney Afrikalı rakibi K. Anderson ile mücadele vereceği karşılaşma, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de canlı takip edilebilecek. Peki, Wimbledon 2018 finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
WİMBLEDON 2018 FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Erkekler tekli mücadelesinde final etabına ulaşan Djokovic ve K. Anderson, kortların en büyüğü olabilmek için mücadele verecek. 15 Temmuz Pazar günü TSİ ile 16.00'da başlaması beklenen mücadele Eurosport kanalından canlı yayınlanacak.
DJOKOVİC KİMDİR?
Yaş: 31
Boy: 187cm
Ağırlık: 77kg
Sıralama: 21
Grand slam: 12
Kariyer: 68
Kariyerindeki para ödülü: 149.734.484 $
Koç: Marian Vajda
KEVİN ANDERSON KİMDİR?
Yaş: 32
Boy: 202cm
Ağırlık: 93kg
Sıralama: 8
Grand slam: 0
Kariyer: 4
Kariyerindeki para ödülü: 15,723,081
Antrenör: Brad Stine
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