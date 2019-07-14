Wimbledon Finali MBS1! "Djokovic-Federer" maçının iddaa'da favorisi...
Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde Novak Djokovic ile Roger Federer karşı karşıya gelecek! Misli.com'da bu dev kapışmaya TEK MAÇ olarak oynayabilirsiniz, işte detaylar...
- Yarı finalde İspanyol raket Rafael Nadal'ı 3-1'le geçen Roger Federer, 38 yaşına merdiven dayamasına rağmen kalitesinde hiçbir azalma olmadığını gözler önüne serdi.
- 2014 ve 2015'ten sonra Wimbledon'da bir kez daha "Djokovic-Federer" finali izleyeceğiz...
- TEK MAÇ olarak Misli.com'da iddaa oynayabileceğiniz final maçının favorisi Novak Djokovic!
- İkili bu sene hiç karşı karşıya gelmedi, aralarındaki son 4 maçta ise Djokovic üstünlüğü göze çarpıyor ama 2012 yarı finalinde de açık favori gözüken Sırp raket, İsviçreli Roger Federer'e boyun eğmişti.
- 1,30 oranıyla bültende yer alan Djokovic'e karşılık Federer'e ise 2,30 oran belirlenmiş durumda...
- Bu dev kapışmaya iddaa heyecanıyla ortak olun, TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!
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