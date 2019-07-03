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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Wimbledon 2019 hangi kanalda? İşte, ilk günün kritiği!

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Wimbledon 2019 hangi kanalda? İşte, ilk günün kritiği!

Wimbledon 2019, sezonun üçüncü Grand Slam'ını izlemek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Her geçen müsabakada heyecan düzeyinin biraz daha katlandığı Wimbledon 2019, kanal bilgileri ile araştırılmaya devam ediyor. Peki, Wimbledon 2019 hangi kanalda izlenebiliyor. İşte, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuva hakkında bazı bilgiler

Wimbledon 2019, Eurosport 2 kanalından canlı izlenebilecek. Birbirinden ünlü ismin boy göstereceği Wimbledon 2019'da ikinci gün tamamlandı. İşte, ikinci günün kritiği ve detaylı bilgiler;

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ikinci gününde, tek erkeklerde Roger Federer ve Rafael Nadal, tek kadınlarda da Ashleigh Barty, Kiki Bertens ve Angelique Kerber tur atladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Merkez Kort'ta dünya klasmanının 86 numarası Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 51 dakika süren mücadelenin ilk setini 6-3 kaybeden 37 yaşındaki Federer, diğer setleri 6-1, 6-2 ve 6-2 hanesine yazdırarak korttan 3-1 galip ayrıldı.

Bu yılın Fransa Açık şampiyonu 3 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 274 numarası Japon Yuichi Sugita'yı 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle saf dışı bıraktı.

Nadal, ikinci turda kendisini 2014 yılında 4. turda eleyen Avustralyalı Nick Kyrgios ile eşleşti.

THİEM'DEN ERKEN VEDA

Tek erkeklerde günün sürpriz sonucu 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'den geldi.

Dünya klasmanının 65 numarası ABD'li Sam Querrey ile karşılaşan Thiem, rakibine 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-1 yenilerek geçen senenin ardından bu yıl da Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori de Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

BARTY, BERTENS VE KERBER İYİ BAŞLADI

Tek kadınlarda bu yılın Fransa Açık şampiyonu Avustralyalı Ashleigh Barty, 1 numaralı kortta karşılaştığı dünya 43 numarası Çinli Saisai Zheng'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Galibiyet serisini 13 maça çıkaran 23 yaşındaki Barty, ikinci turda Belçikalı Alison Van Uytvanck ile karşı karşıya gelecek.
4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, klasmanda 98. sırada yer alan Lüksemburglu Mandy Minella'yı 66 dakika süren mücadelede 6-3 ve 6-2'lik setlerle yendi.

5 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, 81 dakika süren ilk tur mücadelesinde vatandaşı Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Son şampiyon Kerber, ikinci turda ABD'li Lauren Davis ile karşılaşacak.

Kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams da İtalyan Giulia Gatto-Monticone'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle geçti.
6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ve 9 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup etti.

MUGURUZA ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

2017 Wimbledon şampiyonu İspanyol Garbine Muguruza, dünya 121 numarası Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'ya 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi.

Turnuvaya geçen sene ikinci turda veda eden Muguruza, bu yıl da ilk turdan ilerisini göremedi.

İlk grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da yaşayan Rus tenisçi Maria Sharapova da turnuvaya ilk turda veda eden isimlerden biri oldu.

Fransız tenisçi Pauline Parmentier ile karşılaşan Sharapova, son sette 5-0 gerideyken (İlk iki set 4-6, 7-6) kolundaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

2015'te turnuvada yarı final gören Sharapova, son dört yıldır ilk turda maç kazanamadı.

DJOKOVİC VE PLİSKOVA KORTA ÇIKACAK

Turnuvanın üçüncü gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ABD'li Denis Kudla ile ikinci turda karşılaşacak. 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson'un ikinci turdaki rakibi ise Sırp Janko Tipsarevic olacak.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Porto Rikolu Monica Puig, 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep de vatandaşı Mihaela Buzarnescu ile üçüncü tura çıkma mücadelesi verecek.

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