Wilshere transferi olmuyor! Fenerbahçe'ye kötü haber
Jack Wilshere'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. İngiliz futbolcu ailevi nedenlerden ötürü teklifi kabul edemeyeceğini belirtti.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer için uğraştığı İngiliz yıldız Jack Wilshere'den kötü haber geldi. İngiliz kulübü Arsenal'den yakın zamanda ayrıldığını açıklayan Wlshere, Fenerbahçe'nin transfer teklifin kabul etmedi.
Ailesini transfere ikna edemeyen İngiliz yıldız, projeden çok etkİlenmesine rağmen teklifi reddetmek zorunda kaldı. Wlshere
Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli'ye teşekkür etti. 26 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Fenerbahçe'nn tesisleri gezmişti.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle