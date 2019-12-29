Wilfried Bony, Konyaspor yolunda | Transfer haberleri

Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swanseade forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti.



Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli golcünün daha önceki transfer dönemlerinde ismi sıkça İstanbulun 3 büyük takımı ile de geçmişti.

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