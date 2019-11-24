Wilder - Ortiz boks maçını kim kazandı? Wilder maçı sonucu
Boks severlerin heyecanla takip ettiği Wilder-Ortiz maçının sonucu merak konusu oldu. Wilder - Ortiz boks maçı ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Peki, Wilder - Ortiz boks maçını kim kazandı? İşte, Wilder maçı sonucu...
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında ABD'li Deontay Wilder, şampiyonluk unvanını korumak amacıyla Kübalı Luis Ortiz ile karşı karşıya geldi. Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'de mücadele etti. Peki, Wilder - Ortiz boks maçını kim kazandı? İşte, Wilder maçı sonucu
ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz'i nakavt ederek şampiyonluk unvanını korudu.
ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'daki mücadelede 34 yaşındaki Wilder, Ortiz'i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korumuş oldu.
Wilder böylece unvan koruma sayısında eski yıldız boksörler Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'i (9) geride bırakırken, ABD'li efsane Muhammed
Ali'yi ise yakaladı.
Unvan koruma rekoru 25 maçla Joe Luis'e ait
Tarihte unvan koruma rekoru ise 25 maçla ABD'li Joe Luis'e ait. Luis'in ardından 20 maçla ABD'li Larry Holmes ve 18 maçla Ukraynalı Wladimir Klitschko geliyor.
Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Wilder'in, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
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