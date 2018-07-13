Wil 1900 Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Wil 1900 Galatasaray maçı için spor severler saat ve yayın bilgisi detaylarını merak ediyorlar. Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olacak bu kadarşılaşma da bir dizi güvenlik önemli de alındı. Peki Wil 1900 Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını FC Will ile yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 13 Temmuz Cuma günü oynanacağı ancak rakibin daha sonra ilan edileceği belirtilen ilk hazırlık maçının, İsviçre temilcisi FC Will'e karşı yapılacağı duyuruldu.
Zürih kentindeki Utogrund Stadı’nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Wil 1900 Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Wil 1900 Galatasaray hazırlık maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi canlı yayınlayan kanal bulunmuyor
Galatasaray’ın hazırlık maçı seyircisiz oynanacak. Kamp için yurt dışında bulunan Galatasaray’ın cuma günü FC Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray’ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürihteki Utogrund Stadında gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00da başlayacak.
Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."
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