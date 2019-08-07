Wigan'ın yeni maskotu: Turta Crusty
İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic, yeni maskotunu açıkladı: Turta Crusty. Yeni maskot şimdiden İngiltere’de olay oldu ve büyük sempati topladı.
Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haberler
Daha önce maskot olarak Kedi Stripey’i maskot olarak kullanan ancak geçen yılı maskotsuz geçen mavi beyazlı kulüp, 90 ilk okul öğrencisi arasında bir yarışma düzenledi.
Turtalarıyla ünlü olan hatta her yıl Dünya Turta Yeme Şampiyononası’na ev sahipliği yapan kentte gelen yanıtların yarıdan fazlasında ‘turta’ yanıtı alınması kulüp yetkililerini şaşırtmazken, birinciliği 8 yaşındaki Cayden ve 9 yaşındaki Neve’in tasarımı olan ‘Crusty’ kazandı. Tasarımın sahibi minikler “Crusty’yi yaptık çünkü Wigan’da herkes turta sever. Yarım saatte tasarladık” dediler.
BÖREK VE ŞOFBEN DE VAR
Crusty böylece West Bromwich Albion’daki Şofben Boiler Man ve Partick Thiste’daki –tanımlanamayan- Kingsley’le beraber İngiltere’deki en garip maskotlar arasında yerini aldı. Bununla beraber Crusty, spor dünyasındaki ilk turta maskot değil... Forfar Athletic’in maskotu Bridie bir börek... Avustralya ekiplerinden Central Coast Mariners da bir barbekü sosu maskota sahip.
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