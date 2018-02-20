WhatsApp'tan yazdılar! G.Saray yenilince F.Bahçe futbolcular...
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ın Kasımapaşa'ya 2-1 yenildiğin mücadelenin ardından Whatsapp'tan yazıştı.
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray’ın mağlubiyeti sonrası Whatsapp gruplarında yazıştı. Sarı-lacivertlilerin
Galatasaray'ın Kasımpaşa mağlubiyeti, Fenerbahçeli futbolcularda doping etkisi yaptı. Koita'nın attığı golle skorun 2-1 olmasının ardından sarılacivertli futbolcuların kurduğu Whatsapp grubunda koyu bir muhabbet başladı... Valbuena, Fransa'dan bildiği Koita'nın golüne oldukça sevinirken, Brezilyalı oyuncular Souza ve Giuliano "Kasımpaşaaaaa" mesajlarıyla sevinçlerini gösterdiler.
Takımın hemen her bireyi sevincini grupta arkadaşlarıyla paylaştı. Futbolcuların ortak fikri ise şuydu: "Galatasaray'ı yakaladık. Önümüzde pazar günü Beşiktaş'ı yarışın dışına itme şansı var. Her şey bizim elimizde. Son maçlardaki gibi mücadele edersek, bu ligde her takımı yeneriz. Şampiyonluğu kazanmak için yapmamız gereken tek şey, birbirimize inanmak ve takım için oynamak..."
İŞİN SIRRI FERNANDAO'DA!
F.Bahçe'nin formda golcüsü Fernandao, sarılacivertlileri zirveye taşıdı. Fernandao'nun 4 gol attığı Göztepe, Başakşehir (2) ve Alanya maçlarını kazanan F.Bahçe, Brezilyalı'nın suskun kaldığı G.Birliği ve Trabzonspor maçlarında 1 puanla yetindi... Gözler şimdi Beşiktaş derbisinde. Fernandao'nun ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Üstelik oyuncunun ne Bursaspor ne de Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a golü bulunmuyor. (Sabah)
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