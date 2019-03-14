WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Ronaldo ve Evra...
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu devirdiği tarihi gece sonrası, eski takım arkadaşı Patrice Evra ile arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Fransız futbolcu, Ronaldo ile yaptığı yazışmayı paylaştı. İkili arasındaki mesajlaşma şöyle gerçekleşti:
Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi dönüşün için gün sayıyorum. Senden en ufak şüphem yok. Juventus her kaybettiğinde insanlar bana yükleniyor.
Ronaldo: Biliyorum. Geçeceğiz turu kardeşim. Evde onların hakkından geleceğiz.
Evra: Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!
Ronaldo: Ahahahaha
Evra ve Ronaldo Manchester United'dan takım arkadaşıydı. Evra gibi Ronaldo da Juventus forması giydi.
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