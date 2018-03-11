Westbrook'tan bir "triple double" daha
NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, San Antonio Spurs karşısındaki 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla kariyerinin 98'inci "triple double"ına imza attı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 104-94 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı.
Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19'uncu, kariyerinde 98. kez "triple double"a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, Paul George ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Spurs'te Rudy Gay ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.
- Grizzlies dibe demir attı
Ligin son sırasındaki Memphis Grizzlies, deplasmanda Dallas Mavericks'e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı.
Mavericks'i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.
Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115
Miami Heat-Washington Wizards: 129-102
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 114-80
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 104-94
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 113-105
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