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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Westbrook'tan bir "triple double" daha
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11.03.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Westbrook'tan bir "triple double" daha

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Westbrook'tan bir "triple double" daha

NBA'de Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, San Antonio Spurs karşısındaki 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla kariyerinin 98'inci "triple double"ına imza attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 104-94 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs arasındaki karşılaşmayı, 104-94 ev sahibi Thunder kazandı.
Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 21 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 19'uncu, kariyerinde 98. kez "triple double"a imza attı. Jerami Grant 15 sayı, 8 ribaunt, Paul George ise 11 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Spurs'te Rudy Gay ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. LaMarcus Aldridge 11 sayı ve 7 ribaunt üretti.

- Grizzlies dibe demir attı
Ligin son sırasındaki Memphis Grizzlies, deplasmanda Dallas Mavericks'e 114-80 yenilerek üst üste 17. mağlubiyetini aldı.
Mavericks'i galibiyete, 25 sayı, 7 ribauntla oynayan Harrison Barnes, 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten J.J. Barea, maçı 20 sayı, 7 ribauntla bitiren Doug McDermott ve 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dwight Powell taşıdı.
Grizzlies cephesinde Dillon Brooks 17 sayı, 6 ribaunt ve JaMychal Green 14 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 122-115
Miami Heat-Washington Wizards: 129-102
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 114-80
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 104-94
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 113-105

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