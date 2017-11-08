Westbrook'dan sportmenlik dışı faul

İlk beşte başlayan Bogdan Bogdanovic kötü oynadığı ilk yarıdan sonra ikinci çeyrekte toparlandı ve maçı 7 sayı (2/2 serbest atış, 1/2 üç sayı, 1/6 iki sayı), 4 ribaund, 2 blokla tamamladı. Üçüncü çeyrekte Westbrook kendisini savunan Bogdanovic'e "gereksiz temas"la sportmenlik dışı faul yaptı, Bogdanovic yüzüne gelen darbeyle bir süre yerde yattı. Zach Randolph 18 sayıyla Kings ilk beşinde çift hanelere ulaşan tek isim oldu, 53 sayı bench oyuncularından geldi: Buddy Hield 21, Justin Jackson 16.
Oklahoma'da Westbrook 20 sayıyı 23'te 7 saha içi isabetiyle atarken 12 ribaund, 6 asist, 3 top çalmaya karşın 7 top kaybı yaptı. Carmelo Anthony 16 sayı, Paul George 12 sayı, Steven Adams 14 sayı attı. (Basketfaul)