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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
10.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Westbrook, Chamberlain'i yakaladı! Oklahoma, Houston'ı devirdi...

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Westbrook, Chamberlain'i yakaladı! Oklahoma, Houston'ı devirdi...

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 117-112 kazandıkları Houston Rockets maçında üst üste 9'uncu "triple double"ını yaparak Wilt Chamberlain'a ait Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı.

Son 10 maçının 9'unu kazanan Thunder'da Paul George, ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı.

Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'de kırdığı rekora ortak oldu.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried'in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın konuk ettiği Orlando Magic'e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129
New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123
Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103 

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