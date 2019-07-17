West Ham - Manchester City (CANLI)
İngiltere Premier Lig ekiplerinin "Asya Turu" kapsamında birbirleriyle oynadığı hazırlık turnuvasında West Ham ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
West Ham: Roberto, Fredericks, Diop, Ogbonna, Johnson, Rice, Noble, Wilshere, Lanzini, Felipe Anderson, Antonio.
Manchester City: Bravo, Danilo, Angelino, Laporte, Harwood-Bellis, Rodrigo, David Silva, Doyle, Bernabe, Poveda-Ocampo, Nmecha.
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