Liverpool oynadığı 23 karşılaşmada 67 puan topladı ve henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde oynadığı mücadelelerden 22 galibiyet ve sadece 1 beraberlik alan Liverpool Jürgen Klopp yönetiminde tarihi bir zafere doğru ilerliyor. artı 39 averaja sahip olan Liverpool, 54 gol atıp kalesinde 15 gol gördü. En yakın rakibi Manchester City'e 16 puan fark atarak liderliğini sürdürüyor.

Jürgen Klopp yönetiminde West Ham'a Upton Park'ta konuk olduğu iki maçı kaybeden Liverpool, daha sonra Londra Stadyumu'nda çıktığı üç karşılaşmada mağlubiyet almadı. Bu sezon Premier Lig'de West Ham United dışında karşılaştığı 18 takımı da mağlup eden Liverpool, daha önce en üst lig seviyesinde bütün rakiplerini en az bir kez yendiği bir sezon geçirmedi.

Federasyon Kupası'nda iki gollü üstünlüğünü koruyamayarak Shrewsbury ile 2-2 berabere kalan Liverpool, Şubat 2019'dan bu yana üst üste iki resmi maçı galibiyetsiz tamamlamadı. West Ham Menajeri David Moyes'un Premier Lig'de birden fazla kez karşılaştığı ekipler arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Liverpool. Jürgen Klopp göreve geldikten sonra Jamie Vardy ve Harry Kane'in ardından Liverpool filelerini en fazla havalandıran isim West Ham United oyuncusu Michail Antonio.

West Ham Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

West Ham Liverpool maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak