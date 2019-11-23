West Ham 2-3 Tottenham
Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk maçta West Ham'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Heung-Min Son, Lucas Moura ve Harry Kane attı. West Ham'da goller Michail Antonio ve Ogbonna'dan geldi.
Ligin 13. hafta açılış maçında Tottenham, West Ham United'ın konuğu oldu.
Kuzey Londra derbisinde konuk ekip, Heung-Min Son'un 36, Lucas Moura'nın 43 ve Harry Kane'nin 49. dakikada attığı gollerle 3-0 öne geçti.
West Ham United, 73. dakikada Michail Antonio ve 90 .dakikada Angelo Ogbonna ile goller bulsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Jose Mourinho ilk maçında galibiyete ulaşırken, Tottenham ligde 12 hafta sonra deplasmanda kazandı.
Mourinho'nun Tottenham'daki ilk anlarına göz atalım...
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