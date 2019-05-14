West Brom ile Aston Villa, Premier Lig yolunda! iddaa'nın favorisi...
Premier Lig yolunda play-off yarı finali rövanş karşılaşması! İlk maçı 2-1 kazanan Aston Villa mı, deplasmanda gol bulan West Brom mu turu geçecek? Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Gareth Barry and Jake Livermore sakatlıkları sebebiyle yok.
- Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Aston Villa'nın 2-1 yendiği maçta kırmızı kart gören Dwight Gayle cezalı, sakatlanıp maçı tamamlayamayan Stefan Johansen ve Craig Dawson'ın ise rövanşa hazır olacakları belirtildi.
- Gayle'ın cezası, Jay Rodriguez'i hücumun merkezine koyuyor! (22 gol - 6 asist)
ASTON VILLA
- İlk maç 1-0 geri düşmesine rağmen ikinci yarı geri dönüş yapan ve 79'da Tammy Abraham ile 2-1'i bulan Aston Villa'da Thomas Carroll, Jordan Lyden ve Orjan Nyland yok.
- Lovre Kalinic iyileşti ama ilk maç başarılı bir performans ortaya koyan Jed Steer'in kalede devam etmesi bekleniyor.
- Sezonun en çarpıcı isimlerinden Jack Grealish, ilk maçta atılan 2 golde de başroldeydi...
MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLERE YÖNELDİ!
Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyeler 1,60 oran ve "2.5 ÜST" tercihini ilk sıraya koymuş durumda... %40'lık kesim maçta en az 3 gol bekliyor!
İlk olarak 11,00'den açılan ve sonra 10,00'a gerileyen "İlk Yarı West Brom / Maç Sonu Beraberlik" tercihi sürpriz sevem iddaacıların kuponlarında yer alıyor, bu tercihi MBS2 olarak oynayabilirsiniz...
MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN "ASTON VILLA" TARAFINDA!
İlk maç oyun ve skor olarak Aston Villa'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. 2-1'lik maçta West Brom'un bulduğu gol ise Villa savunmasının bireysel hatası sonucu gelmişti.
Rövanş öncesi West Brom'da, 24 golle takımın en skorer ismi olan Dwight Gayle cezalı. Hem Gayle'ın yokluğu, hem de son maçlardaki Aston Villa formu sebebiyle West Brom'un işinin kolay olmayacağını düşünüyorum.
Tercihim Aston Villa’nın yenilmeyeceği yönünde.
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