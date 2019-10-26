Wesley Sneijder'in hayatı kitap oluyor!
Futbolu bıraktıktan sonra aldığı kilolarla gündemden düşmeyen Wesley Sneijder, şimdi de hayatının kitap olması için ülkesinden bir yayınevi ile anlaşmaya vardı.
Spor Arena Dış Haber | Geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbolculuk hayatını noktalayan Wesley Sneijder, ülkesindeki bir yayıneviyle sözleşme imzalayarak hayatının kitap olması için ilk adımı attı.
Eski futbolcu ve spor sunucusu Kees Jansma tarafından kaleme alınacak biyografide, Hollandalı oyuncunun Türkiye ve Galatasaray günlerine dair anılar da yer alacak.
Yayınevinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sözleşme resmen imzalandı, mürekkep kurudu. Wesley Sneijder'in biyografisi için çok heyecanlıyız" ifadeleri kullanıldı.
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