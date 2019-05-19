Wesley Sneijder'de şoku! Uçağı...
Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç için İstanbul'a gelmesi beklenen Sneijder, stattaki yerini alamayacak.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Hollandalı Wesley Sneijder, Başakşehir karşılaşması için Türk Telekom Stadyumu'na gelecekti.
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçı izlemesi beklenen Sneijder, uçağını kaçırdığı için stattaki yerini alamayacak.
Hâlihazırda Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılı kulübe olan hizmetlerinden ötürü özel bir plaket verilecekti.
Sneijder, Cim Bom'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 de Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
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