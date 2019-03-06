Wesley Sneijder'dan açıklama: 'Batırdım, her şeyi batırdım'
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanma kararı aldığı iddia edildi.
Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı. Bu gelişme üzerine Sneijder Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi. Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.
Instagram'dan eşi ve çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak açıklama yapan Sneijder, ""Batırdım! Her şeyi batırdım. Hem de birçok kez. Ailem huzuru hak ediyor. Özel hayatımızın gizliliğine saygı duymanızı istiyorum. Henüz ayrılmadık." dedi.
Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından 3 kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.
Çift 2009 yılında bir otoparkta öpüşme görüntülerinin medyaya yansımasının ardından birlikteliklerini açıklamış ve 2010 yılında da evlenmişti. Sneijder çiftinin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.
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