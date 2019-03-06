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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.03.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanma kararı aldı

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Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanma kararı aldı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı aldı. Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı. Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi. Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

SNEİJDER KATAR'DA, YOLANTHE TAYLAND'DA

Hollanda medyasına göre, Sneijder çifti, boşanma kararına ilişkin önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacak. Ancak açıklamanın tarihi konusunda kesin bir bilgi yok. Biri Katar'da, biri Tayland'da Al-Gharfa takımında top koşturan 34 yaşındaki Wesley Sneijder, Katar'da bulunuyor. 33 yaşındaki model Yolanthe Sneijder-Cabau'nun ise, televizyon çekimleri için Tayland'da olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile Boşanıyor

YOLANTHE 3 KEZ HOLLANDA'NIN EN SEKSİ KADINI SEÇİLDİ

Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından 3 kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi. Çift 2009 yılında bir otoparkta öpüşme görüntülerinin medyaya yansımasının ardından birlikteliklerini açıklamış ve 2010 yılında da evlenmişti. Sneijder çiftinin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile Boşanıyor

GALATASARAY'DA 35 GOL ATTI

Hollanda futbolunun en önemli oyuncularından bir olarak gösterilen Snijder, 2002 - 2007 yılları arasında Amsterdam ekibi Ajax'ta top koşturdu. Ardından İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan Sneijder, 2009 yılında İtalya'nın İnter takımı kadrosuna katıldı. Hollandalı yıldız, 2013 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sneijder, 124 kez giydiği Sarı - Kırmızı forma ile 35 gol attı.

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile Boşanıyor

2017'DE TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

Sneijder çifti, İstanbul'da 4 yıl yaşadı. Her fırsatta İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduklarını dile getiren çift, 2017 yılında Türkiye'den ayrıldı. Fransa'nın Nice takımında bir süre forma giyen Hollandalı oyuncu, halen Katar ekibi Al - Gharfa forması giyiyor.

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