21 yaşındaki golcü futbolcu, Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kulağından bir problem yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Hafta içinde antrenmanlar yapan golcü oyuncu, Bundesliga’da takımının bu hafta Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Futbolcu, Dortmund kafilesinde yok!

Leipzig Kulübü yetkilileri, futbolcusunu riske etmek istemedi. Gerekçe olarak ise ; Vodafone Park’ta Werner’in yaşadıklarının Dortmund Stadı Signal Iduna Park Stadı’nda da yaşama riski olduğu öne sürüldü.

Dortmund taraftarlarının maça olan ilgisi ve 130 desibele kadar çıkacak ses oranı hesaplandığında Leipzig’in böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

Werner, hatırlanacağı gibi Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı. Bu arada, Leipzig yetkilileri Porto, Stuttgart ve Bayern Münih maçları düşünülerek futbolcunun riske edilmediğini ifade etti. Timo Werner, 9 maçta 6 gol kaydetmişti.