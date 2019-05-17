Werder Bremen ayrılığı açıkladı! Max Kruse...
Werder Bremen, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Max Kruse ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alman kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Max Kruse'nin biten sözleşmesinin uzatılmadığını ve 31 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Tecrübeli forvet oyuncusu bu sezon Bremen formasıyla 31 maçta 11 gol 9 asistlik bir performans sergilemişti. Alman futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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