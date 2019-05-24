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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: Reuters
24.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Wenger açıkladı! Geri dönüyor...

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Wenger açıkladı! Geri dönüyor...

Arsenal'de uzun yıllar çalıştıktan sonra yaklaşık 1 yıldır boşta olan Fransız teknik adam Arsene Wenger, futbola döneceğini açıkladı! Ama bir farkla...

BBC'ye açıklamalarda bulunan Wenger, futbola geri döneceğini ama bunun menajer olarak olmayabileceğini ima etti.

İşte o sözler...

"Hayatımda bir dönüm noktasında gibiyim... Arsenal'i bıraktıktan sonra birçok hayır işine katıldım, konferanslarda bulundum... Bundan keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Az stresli şeylerle uğraşmak, bazı şeylere dışarıdan bakmak, olup biteni daha iyi gözlemlememi sağladı."

"Bazı menajerlerin yaptığı hataları gördüm ve bunun sorumlusu ben değildim, stresini ben yaşamıyordum... Hayatımda bugüne kadar neler öğrendiysem, onları paylaşmam gerektiği sonucuna vardım."

"Bunu nasıl yapacağım? Bu sadece futbol maçı kazanmayla mı olacak yoksa başka bir şekilde mi? Buna karar vereceğim ve bu kararı da hızlı bir şekilde alacağım..."

"Futbol benim için hala bir tutku, geri döneceğim ama nasıl olacağını size şu an söyleyemiyorum..."

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Wenger açıkladı Geri dönüyor...

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