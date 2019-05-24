Wenger açıkladı! Geri dönüyor...
Arsenal'de uzun yıllar çalıştıktan sonra yaklaşık 1 yıldır boşta olan Fransız teknik adam Arsene Wenger, futbola döneceğini açıkladı! Ama bir farkla...
BBC'ye açıklamalarda bulunan Wenger, futbola geri döneceğini ama bunun menajer olarak olmayabileceğini ima etti.
İşte o sözler...
"Hayatımda bir dönüm noktasında gibiyim... Arsenal'i bıraktıktan sonra birçok hayır işine katıldım, konferanslarda bulundum... Bundan keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Az stresli şeylerle uğraşmak, bazı şeylere dışarıdan bakmak, olup biteni daha iyi gözlemlememi sağladı."
"Bazı menajerlerin yaptığı hataları gördüm ve bunun sorumlusu ben değildim, stresini ben yaşamıyordum... Hayatımda bugüne kadar neler öğrendiysem, onları paylaşmam gerektiği sonucuna vardım."
"Bunu nasıl yapacağım? Bu sadece futbol maçı kazanmayla mı olacak yoksa başka bir şekilde mi? Buna karar vereceğim ve bu kararı da hızlı bir şekilde alacağım..."
"Futbol benim için hala bir tutku, geri döneceğim ama nasıl olacağını size şu an söyleyemiyorum..."
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