Welliton’da işlem tamam... O da parçalıyı giyecek!

Sinan Gümüş'ün ayrılık ihtimaline karşın alternatif forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı ismi buldu... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Kayserispor formasını giyen Welliton ile her konuda anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız dün Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi. Welliton'un iki yıllık sözleşme ve 1.3 milyon Euro garanti ücret teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sambacı'nın alacaklarına karşılık olarak Kayserispor'dan bonservisini alacağı da ifade ediliyor

​GEÇTİĞİMİZ SEZON 12 GOLE İMZASINI ATTI

Alman kulübü Hamburg'dan resmi teklif alan Sinan Gümüş'le yolların ayrılması durumunda Welliton ile resmi sözleşme imzalanacak. Fakat Tudor'un Sinan'ın kalması durumunda bile Brezilyalı yıldızın alınabileceği konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

Daha önce Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu formasını da giyen Welliton geçtiğimiz sezon 28 maçta 12 gol atıp 3 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi. (Takvim)