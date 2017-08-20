Welliton’a onay çıktı... Sinan'ı bekliyor!

G.Saray, Sinan'ın transferi halinde kadrosuna katmayı planladığı Welliton için Tudor da olumlu rapor verdi. Florya Tesisleri'nde Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen Hırvat hoca, Sinan'ın gitmesi halinde Welliton'un G.Saray için doğru tercih olacağını söyledi.

Tudor, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için "Welliton'un forvet dışında her iki kanatta da forma giyebilmesi önemli. Kadro derinliği açısından da yerinde bir hamle olur" dedi.

O DA ÇOK İSTİYOR

Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, hafta içinde Welliton ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sambacının, G.Saray'da oynamayı çok istediği belirtilirken Kayserispor da taraflar arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor.

Welliton'un alacağını bahane edip sözleşmesini tek taraflı fesh ettiğini ifade eden Kayserispor, golcünün hukuksal haklarının kendilerinde saklı olduğunu açıkladı. (Fotomaç)