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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Welbeck'ten G.Saray'a 15 milyon €'luk fatura

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Welbeck'ten G.Saray'a 15 milyon €'luk fatura

Galatasaray, Arsenal'den ayrılan yıldız için nabız yokluyor.

Bonservisi elinde olduğu için sarı kırmızılıların listesinin ilk sıralarına oturan Danny Welbeck, olumsuz yanıt vermedi ancak talebi el yaktı. Taraftarın ‘Come to Galatasaray’ mesajlarıyla İstanbul’a çağırdığı İngiliz forvet, ciddi bir indirim yaparsa masaya oturulacak.

Danny Welbeck’in talebi: 5 milyon Euro! Arsenal Kulübü ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Danny Welbeck için ilk temas gerçekleşti. Bonservisi elinde olan ve İngiltere Premier Lig ekipleri başta olmak üzere birçok kulüpten teklifler alan yıldız oyuncu, Galatasaray opsiyonuna olumsuz bakmadı ancak ciddi bir para talep etti. 29 yaşındaki İngiliz golcünün, 5 milyon Euro garanti para ve 3 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İlişki koparılmayacak

Bonservisi elinde olması ve UEFA’nın koyduğu kısıt nedeniyle İngiliz golcüyü gündemine alıp nabız yoklayan Galatasaray’a Welbeck tarafından çıkarılan toplam 15 milyon Euro’luk paket yönetim tarafından astronomik bulundu. Sarı kırmızılı yönetim, yine de tecrübeli futbolcu ve menajeriyle ilişkiyi koparmayı düşünmüyor. Bu kadar yüksek bir maddi yükün altına girmeye sıcak bakmayan yönetim, rakamın makul düzeylere indirilmesi halinde görüşmelere devam edecek.

Önceliği İngiltere’de kalmak

29 Yaşındaki golcünün yüksek rakam telaffuz etmesinin en önemli nedeninin İngiltere’de kalmaya öncelik vermesi olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada, dünyaca ünlü yıldıza ‘Come to Galatasaray’ mesajları gönderirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bu aşamada zor olduğu öğrenildi. Arsenal Kulübü ile sözleşmesi sona eren Welbeck, görev aldığı 311 maçta 70 gol atıp 40 asiste imza attı.

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