Webo: Canımız zor kurtardık
Fenerbahçe takım otobüsünün uğradığı silahlı saldırının yabancı tanıkları ilk kez konuştu.
Fenerbahçe takım otobüsünün 5 Nisan 2015’te, Çaykur Rizespor’un 5-1 mağlup edildiği maç sonrası Trabzon Havalimanı’na giderken uğradığı silahlı saldırının yabancı tanıkları ilk kez konuştu.
TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor’a açıklama yapan Fenerbahçeli eski golcü Webo “Canımızı zor kurtardık ama bu olay lig yarışını olumsuz etkiledi. Hep korku yaşadık, sonrasında da şampiyonluğu büyük ölçüde kaybettik” dedi.
Kadlec ise “Korkunç bir geceydi, bir daha lige konsantre olamadık” diye konuştu.
Savcılık da geçtiğimiz günlerde olayla ilgili yeni delillerin toplanması talimatı vermişti.
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