Wayne Rooney Derby'de! Resmen açıklandı
Wayne Rooney, İngiltere'ye geri döndü. Kariyerine ABD'nin DC United takımında devam eden 33 yaşındaki golcü, İngiltere Championship Ligi ekibi Derby County ile anlaştı.
Derby County, Wayne Rooney ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız isim, takıma Ocak 2020'de katılacak ve hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak görev alacak.
Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski Fenerbahçeli Phillip Cocu'yu göreve getiren Championship Ligi ekibi, Rooney'in de takıma katılmasıyla gücüne güç kattı.
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