Wayne Rooney Derby County'ye transfer oldu
İngiliz golcü Wayne Rooney Championship ekibi Derby County'ye transfer oldu.
Derby Country Kulübü son olarak Amerika MLS ekibi D.C. United forması giyen Rooney'i transfer ettiği resmen duyurdu.
Rooney için ödenen bonservis bedelini açıklanmazken, 34 yaşındaki golcü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Wayne Roooney yeni takımında 32 numaralı formayı giyecek.
Tecrübeli yıldız D.C. United formasıyla 52 maçta forma giymiş 25 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.
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