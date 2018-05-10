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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.05.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Wayne Rooney DC United'a

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Wayne Rooney DC United'a

Everton'da forma giyen İngiliz forvet Wayne Rooney, MLS Ligi takımlarından DC United ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Wayne Rooney, yıllar süren İngiltere Premier Lig kariyerine nokta koyuyor. Yıldız santrfor ABD'de MLS Ligi ekiplerinden DC United ile prensip anlaşmasına vardı.

Manchester United'daki başarılı 13 yılın ardından Everton'a geri dönen Rooney, 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor.

Cenk Tosun ile yarım sezon geçiren Rooney kariyerinde ilk defa İngitere dışında bir kulübün formasını giyecek. İngiliz forvetin Everton ile olan sözleşmesi 2019 yılında bitiyordu.

 

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Everton son lig maçında 1 puanı uzatmada kapmıştı...

Cenk Tosun'lu Everton 1 puanı uzatmada kaptı! (ÖZET)Premier Lig'de Everton sahasında Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı. Konuk takım 56. dakikada Nathan Redmond ile mücadelede 1-0 öne geçti. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Maya Yoshida kırmızı kart görerek Southampton'ı 10 bıraktı. Mücadelenin uzatma bölümünde Tom Davies ile golü bulan Everton, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Southampton ise 33 puana yükseldi ve 17. sırada kaldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta 90 dakika sahada kaldı.
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