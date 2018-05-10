Wayne Rooney DC United'a
Everton'da forma giyen İngiliz forvet Wayne Rooney, MLS Ligi takımlarından DC United ile prensip anlaşmasına vardı.
İngiliz futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Wayne Rooney, yıllar süren İngiltere Premier Lig kariyerine nokta koyuyor. Yıldız santrfor ABD'de MLS Ligi ekiplerinden DC United ile prensip anlaşmasına vardı.
Manchester United'daki başarılı 13 yılın ardından Everton'a geri dönen Rooney, 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor.
Cenk Tosun ile yarım sezon geçiren Rooney kariyerinde ilk defa İngitere dışında bir kulübün formasını giyecek. İngiliz forvetin Everton ile olan sözleşmesi 2019 yılında bitiyordu.
Everton son lig maçında 1 puanı uzatmada kapmıştı...
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