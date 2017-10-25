« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Wawrinka ile Norman’ın yolları ayrıldı

Wawrinka ile Norman’ın yolları ayrıldı

Tek erkeklerde dünya 9 numarası İsviçreli tenisçi Stanislas Wawrinka ile antrenörü Magnus Norman’ın yolları ayrıldı.

AA
SON GÜNCELLEME

NORMAN, ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle dört yıldır çalıştırdığı Wawrinka ile önümüzdeki sezon çalışmayacağını duyurdu. Wawrinka ile ortaklıklarından gurur duyduğunu belirten İsveçli Norman, “Benim adıma çok zor bir karar oldu. Wawrinka harika bir tenisçi. Ama evimde iki çocuk beni bekliyor ve onlarla zaman geçirmek istiyorum” dedi.

Norman yönetiminde 2014’te Avustralya Açık, 2015’te Fransa Açık ve 2016’da ise ABD Açık’ta şampiyonluğa ulaşan 32 yaşındaki Wawrinka, kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Stanislas WawrinkaMagnus NormanTenis
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL