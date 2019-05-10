Warriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriWarriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...
GeriBasketbol Warriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
10.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Warriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Warriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...

Batı Konferansı Yarı Final eşleşmesinde Golden State Warriors, Houston Rockets karşısında 3-2 öne geçti ama yıldız ismi Kevin Durant'i kaybetti! Serinin 6'ncı maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

HOUSTON ROCKETSGOLDEN STATE WARRIORS

NBA play-off Batı Konferansı yarı final serisinde, Houston Rockets ile Golden State Warriors 3-2 devam eden serinin 6. maçında Toyota Center’da parkeye çıkıyorlar.

- Serinin ilk 5 maçında ev sahibi takımlar sahalarında rakiplerine geçit vermezken, bu gece oynanacak maçı eğer Golden State Warriors kazanırsa konferans finaline çıkacak. Houston Rockets ise kazanarak seriyi son maça taşımak isteyecek.

- Normal sezonda sahasında sadece 10 yenilgi alan Houston Rockets, bu sezonki son iç saha yenilgisini 14 Mart’ta, bu serideki rakibi Golden State Warriors’tan almıştı.

- O tarihten bu yana oynadıkları 12 iç saha maçını da kazandılar. Konferans çeyrek finalinde Utah Jazz 4-1’le geçen Houston Rockets, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisinde evinde kazandığı maçlarla eşitliği getirdikten sonra deplasmanda yine rakibine boyun eğdi.

- Normal sezonda maç başına 36.1 sayı ortalaması tutturan James Harden, play-off’larda şimdiye kadar 31.3 sayı ortalamasında kaldı.

- Batı Konferansı lideri olarak girdiği play-off’larda Los Angeles Clippers'ı 4-2 geçen Golden State Warriors, bu gece ve eğer seri uzarsa 7'nci maçta Kevin Durant'ten faydalanamayacak.

- Normal sezonda 26 sayı ortalamasıyla oynayan ancak, play-off’ta vites yükselterek şimdiye kadar 34.2 sayı ortalaması tutturan Kevin Durant'in yokluğunun takıma nasıl etki edeceği merak konusu...

Warriorsta Durant yok, dev maç CANLI Rocketsın iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Houston Rockets sahasında oynadığı son 12 maçı da kazandı (MS 1)

- Houston Rockets, evinde Golden State Warriors ile oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı (MS 1)

- Golden State Warriors’un son 7 dış saha maçında bu maç için açılan Toplam Sayı Limiti aşıldı (ÜST) 

MİSLİ.COM ÜYELERİ TOPLAM SAYI LİMİTİ AŞILIR DİYOR!

Misli.com'da "En Çok Satanlar" listesinde yer alan bu maçı kuponlarına alan üyelerin %40'ı, maç için açılan toplam sayı limitinin geçileceğini ön görerek 1.70’lik orandan ÜST tercihine yönelmişler.

Bu maç özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise ev sahibi Houston Rockets’ın her iki yarıda handikabı geçerek önde bitireceği yönünde... İY/MS 1/1 tercihinin iddaa oranı 2,25!

Ev sahibini maçın net favorisi gören Misli.com üyelerinin kuponlarına eklediği bir başka tercih ise Houston Rockets’ın ilk yarıda açılan handikabı geçmesi... İY 1 seçeneğinin iddaa oranı 1.70!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Başakşehir'den Kamil Grosicki sürprizi

Formula 1'de yeni durak İspanya

Kratochvil ve Abraham Denizli'ye geliyor

Küme düşme hattında kritik maç! Bursaspor'un iddaa oranı yükseldi...