Warriors'ta Durant yok, dev maç CANLI! Rockets'ın iddaa oranı...
Batı Konferansı Yarı Final eşleşmesinde Golden State Warriors, Houston Rockets karşısında 3-2 öne geçti ama yıldız ismi Kevin Durant'i kaybetti! Serinin 6'ncı maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS
- NBA play-off Batı Konferansı yarı final serisinde, Houston Rockets ile Golden State Warriors 3-2 devam eden serinin 6. maçında Toyota Center’da parkeye çıkıyorlar.
- Serinin ilk 5 maçında ev sahibi takımlar sahalarında rakiplerine geçit vermezken, bu gece oynanacak maçı eğer Golden State Warriors kazanırsa konferans finaline çıkacak. Houston Rockets ise kazanarak seriyi son maça taşımak isteyecek.
- Normal sezonda sahasında sadece 10 yenilgi alan Houston Rockets, bu sezonki son iç saha yenilgisini 14 Mart’ta, bu serideki rakibi Golden State Warriors’tan almıştı.
- O tarihten bu yana oynadıkları 12 iç saha maçını da kazandılar. Konferans çeyrek finalinde Utah Jazz 4-1’le geçen Houston Rockets, 2-0 geriye düştüğü yarı final serisinde evinde kazandığı maçlarla eşitliği getirdikten sonra deplasmanda yine rakibine boyun eğdi.
- Normal sezonda maç başına 36.1 sayı ortalaması tutturan James Harden, play-off’larda şimdiye kadar 31.3 sayı ortalamasında kaldı.
- Batı Konferansı lideri olarak girdiği play-off’larda Los Angeles Clippers'ı 4-2 geçen Golden State Warriors, bu gece ve eğer seri uzarsa 7'nci maçta Kevin Durant'ten faydalanamayacak.
- Normal sezonda 26 sayı ortalamasıyla oynayan ancak, play-off’ta vites yükselterek şimdiye kadar 34.2 sayı ortalaması tutturan Kevin Durant'in yokluğunun takıma nasıl etki edeceği merak konusu...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Houston Rockets sahasında oynadığı son 12 maçı da kazandı (MS 1)
- Houston Rockets, evinde Golden State Warriors ile oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı (MS 1)
- Golden State Warriors’un son 7 dış saha maçında bu maç için açılan Toplam Sayı Limiti aşıldı (ÜST)
MİSLİ.COM ÜYELERİ TOPLAM SAYI LİMİTİ AŞILIR DİYOR!
Misli.com'da "En Çok Satanlar" listesinde yer alan bu maçı kuponlarına alan üyelerin %40'ı, maç için açılan toplam sayı limitinin geçileceğini ön görerek 1.70’lik orandan ÜST tercihine yönelmişler.
Bu maç özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise ev sahibi Houston Rockets’ın her iki yarıda handikabı geçerek önde bitireceği yönünde... İY/MS 1/1 tercihinin iddaa oranı 2,25!
Ev sahibini maçın net favorisi gören Misli.com üyelerinin kuponlarına eklediği bir başka tercih ise Houston Rockets’ın ilk yarıda açılan handikabı geçmesi... İY 1 seçeneğinin iddaa oranı 1.70!
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