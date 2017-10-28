Warriors zorlansa da kazandı! NBA'de...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors zorlandığı mücadelede konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-117 mağlup etti. NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Golden State Warriors, bir ara 18 sayı farkla geriye düştüğü karşılaşmada Washington Wizards'ı 120-117 yenmeyi başardı.

Warriors'ta yıldız oyuncular Kevin Durant 31 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Stephen Curry 20 sayı, 5 ribaunt ve 8 asist, Klay Thompson 18, David West 16 sayıyla takımına sezonun 4. galibiyetini getiren oyuncular oldu.

Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Wizards'ta Otto Porter Jr. 29 sayı ve 10 ribaunt, John Wall ise 20 sayı ve 14 asist ile "double-double" yaptı.

- Harden'ın "triple-double"ı kazanmaya yetti

Sezona iyi başlayan Houston Rockets, konuk olduğu Charlotte Hornets'i 109-93 mağlup ederek 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti.

Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Eric Gordon 26, Ryan Anderson ise 21 sayıyla skora katkı sağladı.

Sezonun üçüncü mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 26, Jeremu Lamp 20 sayıyla oynarken, Dwight Howard ise 19 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptı.



- Hawks kötü gidişatı durduramıyor

Sezona iyi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 105-100 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 18 sayı ve 15 ribaunt, Will Barton ve Gary Harris 18'er sayı, Paul Millsap ve Emmanuel Mudiay 16'şar sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Altı maç sonunda tek galibiyeti bulunan ve Doğu Konferansı'nda son sıraya gerileyen Hawks'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Dennis Schroder 20, Taurean Prince 19, Marco Belinelli 15 sayıyla mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 93-109

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 114-87

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 100-105

New York Knicks-Brooklyn Nets: 107-86

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 119-116

Golden State Warriors-Washington Wizards: 120-117

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 92-101