Warriors yedekleriyle galip
Golden State Warriors ilk beşten Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in yokluğuna rağmen Los Angeles Lakers'ı 117-106 yendi.
Warriors ilk beşinde Kevin Durant ve Zaza Pachulia ile birlikte Quinn Cook, Nick Young, Kevon Looney yer aldı. David West üst üste beşinci maçını kaçırdı.
Kevin Durant 26 sayı (1/7 üçlük), 6 asist, 5 ribaund, 2 top çalma, Zaza Pachulia 10 sayı, 12 ribaund, 5 asist, Omri Casspi 15 sayı, 7 ribaund, Nick Young 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile oynadı. Young'ın attığı üçlükten sonra Los Angeles Lakers benchine doğru dilini çıkarması eski takımında tepkilere yol açtı.
Los Angeles Lakers'ta Julius Randle 22 sayı, 10 ribaundla double double yaptı. Kyle Kuzma dizindeki sakatlık yüzünden dinlendirilirken ilk beşte başlayan Isaiah Thomas 20 sayı (5/9 üçlük), 7 asist, Lonzo Ball 8 sayı (1/8 üçlük), 11 asist, 5 ribaundla mücadele etti.
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