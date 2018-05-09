Warriors üst üste dördüncü kez konferans finalinde
Son 4 sezondur konferansında finale kalma başarısı gösteren Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Kevin Durant 24 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, Draymond Green 19 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Pelicans'ta all-star Anthony Davis 34 sayı ve 19 ribauntluk performansıyla maçın en skoreri olurken, Jrue Holiday ise 27 sayı, 11 asit ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.
Houston Rockets ile Golden State Warriors arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk maçı, 15 Mayıs Salı günü Rockets'ın sahasında başlayacak.
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