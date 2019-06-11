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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
11.06.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Warriors pes etmedi, seriyi 3-2'ye getirdi! Durant'i kaybetti...

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-105 yenerek seride durumu 3-2 yaptı.

Tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden Raptors, 3-1 önde olduğu final serisinin 5. maçında son 2 yılın şampiyonu Warriors'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Warriors, devre arasına 62-56 önde girdi. Konuk takımda yıldız oyuncu Kevin Durant, ikinci periyotta sağ ayak aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Raptors, yıldızı Kawhi Leonard'ın üst üste bulduğu sayılarla maçın son 3 dakikasına 6 sayı farkla (103-97) önde girdi. Warriors, son dakikalarda Klay Thompson ve Stephen Curry'nin üç sayılık isabetleriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Raptors, son hücumdan Kyle Lowry ile faydalanamadı ve Warriors karşılaşmadan 106-105 galip ayrılarak seriyi 6. maça taşıdı.

Warriors'ta Curry 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson 26 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Sahada 11 dakika 57 saniye kalabilen Kevin Durant, mücadeleyi 11 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Marc Gasol 17 sayı, 8 ribaunt, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Serinin 6. maçı, 14 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak. Raptors, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Warriors'ın kazanması durumunda ise seri son maça taşınacak. 

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Herkes şok oldu Gözyaşlarıyla açıkladı...
Herkes şok oldu! Gözyaşlarıyla açıkladı...

Warriors pes etmedi, seriyi 3-2ye getirdi Duranti kaybetti...

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