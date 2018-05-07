Warriors kazanmaya çok yakın!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 118-92 yenerek seride 3-1 üstünlük yakaladı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı finali 4. maçında 38 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyen Kevin Durant, Warriors'ın Pelicans deplasmanındaki 118-92'lik galibiyetinde başrol oynadı.
Seride durumu 3-1 yaparak konferans finaline yaklaşan Warriors'ta Stephen Curry 23, Klay Thompson 13 sayı attı.
Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 19 sayı, 7 ribaunt, E'Twaun Moore ise 20 sayı buldu.
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- Bu gece 01:00'de Philadelphia'nın konuğu Boston. Seride 3-0 Boston'ın üstünlüğü bulunuyor.
- 03:30'da ise Cleveland, Toronto'yu ağırlayacak. Seride 3-0 Cleveland'ın üstünlüğü bulunuyor.
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