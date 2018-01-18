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Warriors deplasmanda yenilmiyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-112 yendi.

Hürriyet Haber
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Chicago Bulls deplasmanından 119-112'lik üstünlükle ayrıldı ve deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Bu alanda rekoru 1971-1972 sezonunda yakaladığı 16 maçlık seriyle Los Angeles Lakers elinde tutuyor.
Konuk takımda Klay Thompson'ın 38, Stephen Curry'nin de 30 sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte ise Nikola Mirotic 24, Kris Dunn ve Robin Lopez 16'şar sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 94-93 mağlup etti. 
Atlanta Hawks'ta Kent Bazemore 20, John Collins 18 sayı, Ersan İlyasova ise 15 sayı, 7 ribauntluk katkı sağladı. 
Ömer Aşık'ın süre almadığı New Orleans Pelicans'ta Jrue Holiday 22 sayıyla en skorer isim olurken, DeMarcus Cousins 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. 
NBA'e 4 maçla devam edilecek. 

- Sonuçlar 

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 133-109 
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 94-93 
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 95-100 
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 96-91 
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 112-119 
Memphis Grizzlies-New York Knicks: 105-99 
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 101-106 
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 114-90 
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-120 
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 109-104 

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