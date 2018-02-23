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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Warriors, Curry ile kazandı!
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Sıradaki Haber:Potada haftanın programı belli oldu!

Basketbol
aa-spor
23.02.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Warriors, Curry ile kazandı!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (ABD) Golden State Warriors, all-star oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 134-127 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 134-127 yendi.

Sezonun 45'inci galibiyetine ulaşan Warriors'ta Curry 44 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Kevin Durant 24 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 19 sayı ile galibiyete destek verdi.
Bu sezon 27'nci kez kaybeden Clippers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımın en skoreri olurken, Lou Williams 21 sayı ve 12 asist, DeAndre Jordan ise 16 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

CAVALİERS EVİNDE KAYBETTİ

Washington Wizards, iyi savunmasının yardımıyla konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 110-103 mağlup ederek son 10 maçında 8'inci kez galibiyete uzandı.
Bu sezon 34'üncü kez kazanan Wizards'ta Bradley Beal 18 sayı ve 9 asist, Tomas Satoransky ve Kelly Oubre Jr. 17'şer, Otto Porter Jr. 15 sayı ile galibiyette etkili oldu.

Cavaliers'ta LeBron James'in 32 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, JR Smith'in ise 15 sayılık performansları, sezonun 23'üncü mağlubiyetini engelleyemedi. Mücadeleye ilk 5'te başlayan Cedi Osman sahada 17 dakika kalırken, maçı 4 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-96
Orlando Magic-New York Knicks: 113-120
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 115-116
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 103-110
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 107-110
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 134-127

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