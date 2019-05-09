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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Fotoğraflar: AFP, AP
09.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Warriors 3-2 öne geçti, Bucks ise Doğu Finali'ne yükseldi!

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Warriors 3-2 öne geçti, Bucks ise Doğu Finali'ne yükseldi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in sakatlandığı mücadelede Houston Rockets'ı yenerek seride 3-2 öne geçerken, Milwaukee Bucks ise Boston Celtics'i farklı mağlup ederek finale yükseldi.

Batı Konferansı yarı final serisi beşinci maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Houston Rockets'ı 104-99 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Stephen Curry 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Draymond Green 8 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle takımlarının galibiyetine katkı sağladı.

Mücadeleyi 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan Kevin Durant ise 3. çeyrekte sakatlanarak oyun dışı kaldı. Sağ baldırından sakatlanan yıldız oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Rockets'ta James Harden 31 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 4 top çalma, Eric Gordon 19 sayı, PJ Tucker 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Warriors 3-2 öne geçti, Bucks ise Doğu Finaline yükseldi


- Bucks zorlanmadan finalde

Doğu Konferansı yarı final serisi beşinci karşılaşmasında Milwaukee Bucks, ağırladığı Boston Celtics'i 116-91 mağlup ederek seride 4-1 üstünlük sağladı. Bu sonuçla Bucks, 2001'den bu yana ilk kez konferansında finale kalma başarısı gösterdi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 20 sayı, 8'er asist ve ribaund, Khris Middleton 19 sayı, 8 ribaunt, Eric Bledsoe 18 sayı, 6 ribaunt, George Hill 16 sayı, oyuna sonradan girerek 25 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Celtics'te Kyrie Irving 15 sayı, Marcus Morris 14 sayı ve 11 ribaunt, Jayson Tatum 14 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. 

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Warriors 3-2 öne geçti, Bucks ise Doğu Finaline yükseldi

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